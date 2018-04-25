TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Meclis'te resepsiyon düzenledi.

Resepsiyona, CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci de katıldı. Konukları kapıda karşılayan İsmail Kahraman'a, CHP'li vekil Yedekci elini uzatmadı.

Daha sonra Yedekci, sosyal medya hesabından kendisiyle ilgili yapılan habere övgü içeren bir mesaj attı.

Mesajda, 'Sayın vekilimiz Gülay Yedekci'yi tebrik ediyorum.

Kadın gibi kadın.

Helal olsun sana' yazılıydı.

Kendini överken yakalanan Yedekci, 'Twitter hesabımız kısa süreli hacklenmiştir' diye yazdı.

Aslında Gülay Hanım'ın soyadı 'Yedekci', her şeyi özetliyor! Acaba kaç tane yedek Twitter adresi var?

Gülay Hanım, 'hacklendi' hikayesine artık kimse inanmıyor;

'Birkaç Twitter adresim var, farklı adreslerden kendimi övüyorum ama bu sefer hesapları karıştırdım' deseniz daha iyi olur.

Gülay Hanım gibi yapan başka politikacı ve ünlüler de var.

İnsanların kendi kendilerine hayran hesapları açmaları ve bu hesaplardan kendilerine iltifatlarda bulunmaları moda oldu. Ama Gülay Hanım, sahtecilikte çığır açtı.

Sanki her şeyi önceden planlamış gibi. Önce Kahraman'ın elini sıkmıyor, sonra da kendi kendine eylemini övüyor.

Pes doğrusu!