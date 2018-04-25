Hıncal Abi'nin (Uluç) dünkü yazısı, Türkiye'de futbolun neden keyif vermediğinin özetiydi adeta. Hıncal Abi, şöyle yazmış: "Ben Galatasaraylıyım.

Açık söylüyorum; umurumda değil Galatasaray'ın şampiyonluğu. Ben ekran başına 'futbol izlemek' için oturuyorum. Manchester United denen 20'nci yüzyıl mucizesini yaratan adam Matt Busby... İşte o dünya çapında hoca; soyunma odasında tahtaya taktiği çizer, anlatır ve sonra tünelin ağzında durur ve takıma her maç aynı son sözleri söylerdi: 'Dışarıda binlerce insan var. Onlar buraya eğlenmek için geldiler. Siz çıkıp eğlenirseniz, onlar da eğlenirler!' Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbol adamlarından birinin futbolcularından maç öncesi son isteğine bakar mısınız? 'Çıkın ve eğlenin!' Ben artık eğlenmiyorum.

Çünkü artık İmparator Fatih Terim bile sahaya 'oyun' takımı çıkarmıyor... Zerre zevk, zerre tat vermiyor." Örneğin benim 10 yaşındaki oğlum, Fenerbahçeli ama tuttuğu takımının maçlarını izleyemiyor, canı sıkılıyor. Premier Lig maçlarını ise kaçırmıyor.

Çocukların çoğunda benzer durum var. Taraftarlık duygusu olmasa bu berbat futbolu izlemeye kimse para vermez. Belki de taraftarların geneli Hıncal Abi gibi 'Ben ekran başına futbol izlemek için oturuyorum' demedikleri için futbol bizde sıkıcı. Maçlar artık sonuçları, hakem hataları ve çıkan kavgalar için izleniyor.

Futbol Federasyonu ve yayıncı kuruluş Digiturk, güzel futbolu teşvik edecek önlemler almalı.