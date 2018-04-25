80 yaşındaki usta oyuncu Anthony Hopkins'in, Twitter sayfasından 'İşin olduğunda ve oyun yokken olan şey bu' notuyla paylaştığı video tıklanma rekoru kırdı. Videoda Hopkins garip yüz mimikleri eşliğinde olduğu yerde ileri geri sallanıyordu ve çekim esnasında kamera da devamlı sallanıyordu. Hopkins'i, sosyal medyayı yeni keşfetmiş dedelere benzetenler oldu. Videoya en çok gelen yorum, 'Delirdi herhalde' oldu. 'Kuzuların Sessizliği'ndeki 'Hannibal Lecter', bu videoyu görse sinirinden Hopkins'i yerdi herhalde. Bence Hopkins çok çalışmaktan bunalmış, kısa süreliğine 'error' (hata) vermiş olabilir. Hopkins 80 yaşında, hâlâ yılda üç-dört filmde, dizilerde oynuyor. Bizde ise Hopkins'den daha genç Yeşilçam efsaneleri evde dizi izliyorlar. Elbette bunda Yeşilçam yıldızlarının kişisel tercihlerinin de etkisi var ama genelde bizim dizi ve sinema sektöründe yapımcılar, usta oyuncuları değerlendirmeyi bilmiyor ya da tercih etmiyor. Hollywood'da ise efsaneler, sağlıkları elverdiği sürece, ölene kadar oynamaya devam ediyorlar.