Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Mevlüt Tezel > MGD ödülleri 8 Mayıs’ta
MEVLÜT TEZEL
25 Nisan 2018, Çarşamba MEVLÜT TEZEL

MGD ödülleri 8 Mayıs’ta

Magazin Gazetecileri Derneği'nin () bu yıl 23'üncüsünü düzenleyeceği Altın Objektif Ödülleri Töreni için geri sayım başladı.
8 Mayıs'ta CVK 'de yapılacak törende yine müzik, tiyatro, sinema, dizi ve TV sektöründen en iyiler ödüllendirilecek.
MGD her sene şov dünyasının en görkemli törenine imza atıyor, neredeyse tüm ünlüler törene katılıyor.
MGD'de bizim GÜNAYDIN'ın yazı işleri müdürü Yusuf İzel ile deneyimli muhabir Ömer Karahan da yönetici. Onlarla konuştum biraz. Bu yıl törenin daha renkli geçeceğini, bazı sanatçıların törende görev alacağını, bazı oyuncuların törene özel skeçler hazırladığını öğrendim. Bizleri yine çok konuşulacak bir ödül töreni bekliyor galiba.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN