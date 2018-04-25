Magazin Gazetecileri Derneği'nin (MGD) bu yıl 23'üncüsünü düzenleyeceği Altın Objektif Ödülleri Töreni için geri sayım başladı.

8 Mayıs'ta CVK Park Bosphorus İstanbul Hotel'de yapılacak törende yine müzik, tiyatro, sinema, dizi ve TV sektöründen en iyiler ödüllendirilecek.

MGD her sene şov dünyasının en görkemli törenine imza atıyor, neredeyse tüm ünlüler törene katılıyor.

MGD'de bizim GÜNAYDIN'ın yazı işleri müdürü Yusuf İzel ile deneyimli muhabir Ömer Karahan da yönetici. Onlarla konuştum biraz. Bu yıl törenin daha renkli geçeceğini, bazı sanatçıların törende görev alacağını, bazı oyuncuların törene özel skeçler hazırladığını öğrendim. Bizleri yine çok konuşulacak bir ödül töreni bekliyor galiba.