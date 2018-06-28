2018 Dünya Kupası'nda futboldaki gelişim açısından sadece VAR teknolojisini konuşuyoruz. Halbuki sahadaki oyunlarda da büyük değişimler yaşanıyor. Önceki gün The Telegraph gazetesinden Jason Burt, İngiltere A Milli Futbol takımının teknik direktörü Gareth Soutgate'in oyunu kurgularken, set oyunlarında ve duran toplarda NBA, Amerikan futbolu ligi NFL ve rugby takımlarının sistemlerinden ilham aldığını yazdı. Soutgate, geçtiğimiz Şubat ayında NFL'in 52. Super Bowl karşılaşmasını, NBA'de Minnesota Timberwolves-Milwaukee Bucks maçını yerinde izlememiş. NFL ve NBA takımlarını ziyaret etmiş, antrenman ve taktik çalışmalar hakkında bilgi almış. Genç teknik direktör, rugby takımlarının set oyunlarını da yerinde izlemiş, bilgi almış. Ve bu farklı spor dallarındaki oyun kurgularının bazılarını takımına aşılamış. Örneğin Dünya Kupası öncesi grup eleme maçlarında duran toplardan en çok gol atan İngiltere olmuş. Rusya'da oynanan 6-1'lik İngiltere-Panama maçında Ashley Young, John Stones'u tutmakla görevli rakip defans oyuncusunu, tıpkı basketboldaki gibi perdeledi. Diğer defans oyuncuları da Harry Kane'i tutmaya çalışırken Stones bomboş kaldı ve kafayla golünü attı. Basın toplantılarında genelde bir oyuncu yer alır. Rusya'ya uçmadan önce İngiliz Milli Takımı'nın 23 oyuncusu birden basının karşısına çıkmıştı. Soutgate bu yöntemi de Super Bowl öncesi takımların tüm oyuncularının basına konuşmasından ilham alarak uygulamış. Ekip ruhu yaratmak için bundan daha güzel bir yol olabilir mi? Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için! Elbette Soutgate'in NBA, NFL ve rugby'den örnek aldığı başka yöntemler de vardır, şimdilik keşfedilenler bunlar. Sahi bizim Lucescu neler yapıyor acaba?