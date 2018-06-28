Çıkan haberlere bakılırsa Fenerbahçe de Trabzonspor gibi 'feda' sezonu ilan etmiş, futbolculardan ücretlerinde indirime gitmeleri istenmiş.

Buna ilk karşı çıkan, iki yıl daha sözleşmesi bulunan Mehmet Topal olmuş. Diğer futbolcuların ne karar verdiği ise henüz belli değilmiş. Topal haklı; önceki yönetim onunla sözleşme yapmış, neden ücretinde indirime gitsin ki?

Futbolculardan 'feda' beklemek gerçekten büyük bir saçmalık. Onların da bir kariyeri var, 20 yılda hayatlarını garantiye alacakları parayı kazanmak için sahaya çıkıyorlar.

Aynı duruma kendinizin düştüğünü hayal edin. Patronunuz 'Bu yıl feda sezonu, maaşının yarıya düşüreceğiz' dese ne yaparsınız?

Peki, maaşında indirime giden futbolcudan aynı verimi alır mısınız? Ali Koç'un diğer başkanlardan farklı olacağını düşünüyorduk.

Eğer 'feda' haberi doğruysa, bu yöntem Koç'a yakışmadı.

Koç asıl 'feda'yı eski yönetimden istesin. Aziz Yıldırım ve ekibinin yaptığı yanlışlar yüzünden kulüp borç batağına saplandı. Koç, önceki yönetimin yaptığı usulsüzlükleri tek tek açıklamalı ve hesap sormalı.