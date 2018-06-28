İz Gazetesi'nden Davut Can'ın haberine göre;

İzmir-Karşıyaka'da yaşayan, emekli bankacılar Mualla ve İlhami Gün çiftinin, 8'inci sınıfta okuyan oğulları Efe Gün, evde böcek ve haşerat beslemeye merak sardı. Efe, anne ve babasına cins karınca ya da tarantula besleme isteğini iletti ancak olumsuz cevap aldı. Bunun üzerine Efe, ailesine haber vermeden, harçlıklarını biriktirerek leopar gekko cinsinde bir kertenkele satın alıp eve geldi.

Gün çifti, oğullarından kertenkeleyi evden uzaklaştırmasını isteyince tartışmalar alevlendi.

Bunun üzerine aile, arabulucu olması için, eğitim koçu Feridun Balcı'ya başvurdu.

Balcı yönetiminde, yaklaşık altı ay kıran kırana süren müzakereler başladı. Kimi zaman Efe kızgınlıkla masayı terk edip odasına çekildi. Ama müzakereler sonucunda Efe; internet kullanımının sınırlandırılması karşılığında, evde cins kertenkele beslemeye hak kazandı.



AİLE İÇİ DARBE

Aynı zamanda Müzakereci Arabulucular Derneği Başkanı olan Balcı, 2013 yılından bu yana kişiler arası ilişkilerde, özellikle ebeveynler ile çocukları arasındaki çatışmalarda müzakereler yapıyormuş.

Normalde aileler ne yapar? Baba "Al o Leopar Gekko mudur nedir, aldığın yere götür. Bu kertenkele eve giremez!

Bizi de ısırır bu!

Sana zor bakıyoruz bir de kertenkele mi besleyeceğiz" der ve konu kapanır. Çocuk ısrar ederse sopa yeme ihtimali de vardır. Ve çocuk 14 yaşında aile içi darbe yönetimini, haklarının elinden alınışını, diktatörlüğü, şiddeti öğrenir ve büyüdüğünde de aynısını yapar.

Gün çiftini, çocuklarıyla olan bir sorunu, bir eğitim koçunun yardımıyla müzakere yoluyla çözdükleri için kutluyorum.

Bundan daha güzel bir demokrasi eğitimi olabilir mi?

Efe artık müzakerenin, uzlaşmanın ne olduğunu öğrendi.

Efe'nin büyüdüğünde de sorunlarını uzlaşarak, müzakere ederek çözeceğine eminim.

İşte çocuk yetiştirmek bu kadar önemli ayrıntılarda gizli.

Aileler sadece çocuk yetiştirmiyorlar, geleceğin toplumunu da yaratıyorlar. Bence bu müzakere yöntemi okullarda da uygulanmalı, çocuklar demokrasiyi, müzakereyi okul sıralarında öğrenmeli.

Ne ekerseniz, onu biçersiniz!