Bedelli askerlikten yararlanacaklar arasında başta Cihangirli oyuncu tayfası olmak üzere birçok ünlü var: İdo Tatlıses, Tolga Sarıtaş, Furkan Andıç, Metin Akdülger, Edis Görgülü, Cağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli ve Şükrü Özyıldız.

Bedelli askerlik ücretinin 15 bin lira olacağına dair haberler çıktı. Birçok genç için 15 bin lira makul bir fiyat. Tabii 15 bin lirayı denkleştirmek için motorunu arabasını satacak, kredi çekecek birçok genç de var. 15 bin lira, ünlüler için ise çerez parası.

Daha bedelli yasası çıkmadı. Bedelli askerlik ücreti, kişilerin kazancına göre hesaplanmalı.

Ünlüler ve zengin aile çocukları, bedelliden faydalanmak için 50 bin de, 100 bin de öderdi.

Böylece daha çok gelir elde edilirdi.