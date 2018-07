Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, kent genelinde parklarda bulunan çocuk oyun alanlarına güvenlik kameraları ve acil yardım butonları yerleştirilecek.

Çocukların kaçırılması, öldürülmesi, taciz, tecavüz vs. olaylarının arttığı bir dönemde, parklara güvenlik kamerası konması güzel bir uygulama. Umarım bu kamera sistemi tüm ülkede yaygınlaşır; aileler, çocuklar kendilerini daha rahat hissederler ve sapıklar daha kolay yakalanır. Pedofili hastaları, genelde çocuklara yakın ortamlarda vakit geçirirler ve uygun zamanı kollarlar!

Peki, yaşadığınız mahallede kimin tecavüzcü, kimin pedofili hastası olduğunu bilmek ister miydiniz? Daha önce de Kate Winslet'ın başrolünü oynadığı 'Little Children' filminden bahsetmiştim.

Filmde Jackie Earle Haley, pedofili hastası adamın öyle başarılı bir portresini çiziyordu ki, enteresan bir şekilde en çok ona üzülüyordunuz.

'Çocuklarımızı bu sapıktan koruyalım' diyerek adamı deşifre eden ve her fırsatta aşağılayan polis ise filmin kötü adamıydı.

Özetle, tam ters köşeye yatıran bir filmdi 'Little Children'.

Pedofili hastalarının da insan olduğunu ve toplum tarafından damgalanmamaları gerektiğini anlatıyordu. Ama ben bir baba olarak, yine de mahallemde kim tecavüzcü, kim pedofili hastası bilmek isterim. Elbette bir tecavüzcünün ya da pedofili hastasının deşifre edilmesi linç sebebi. Bu noktada iş Emniyet'e düşüyor. Amerika'da ve Avrupa'da pedofili hastaları, çok yakından takip ediliyor, onların çocukların bulunduğu ortamlara yaklaşmaları kesinlikle yasak.

Her tecavüzcü ve pedofili hastasının, aradan yıllar geçse bile yakından takip edilebileceği bir sistem geliştirilmeli. Tabii bu sistem, pedofili hastalarının can güvenliğini koruyacak derecede gizli olmalı.

Suçu önlemek, suçluyu yakalamaktan daha önemli.