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MEVLÜT TEZEL
19 Temmuz 2018, Perşembe MEVLÜT TEZEL

Kulüpler Birliği Yasası ne oldu?

Yeni Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi yasasında yapılacak olan değişikliklere ilişkin istişare toplantısı düzenledi.
Statlara yüz tanıma sistemi konulacak, statların güvenliğinden tamamen polis sorumlu olacak vs., alınan kararların çoğu doğru ama Kasapoğlu'nun asıl yapması gereken; yılan hikayesine dönen Kulüpler Birliği Yasası'nı hayata geçirmek olmalı.
Kasapoğlu; fark yaratmak, tarihe geçmek ve Türk futbolunu kurtarmak istiyorsa acilen Kulüpler Birliği Yasası'nı hayata geçirmeli.

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