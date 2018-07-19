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MEVLÜT TEZEL
19 Temmuz 2018, Perşembe MEVLÜT TEZEL

Parklarda sorun çok

Üç çocuk babası olduğum için sık sık çocuk parklarına gidiyorum. İstanbul Beşiktaş merkezde oturuyorum. Umarım bizim parklara da kamera sistemi kurulur ama sadece kamera sistemi yetmez!
Çocuk sigara yasağını dikkate alan yok. Ceza kesen de yok! Ayıca birçok park, köpek dışkısıyla dolu. Dışkıyı torbaya koymayan köpek sahiplerinin sayısı fazla. Çocuk parklarında Pitbull ve türevi köpek gezdirenlere ise söyleyecek bir laf bulamıyorum. Parklardaki temizlik görevlileri sadece yerleri süpürüyorlar, ben şimdiye kadar hiç kaydırakların, salıncakların temizlendiğini görmedim. Çocuklar pis parklarda oynadıkları için daha kolay hastalık kapıyorlar.

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