Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Mevlüt Tezel > Bahis oranları yükseliyor
MEVLÜT TEZEL
20 Temmuz 2018, Cuma MEVLÜT TEZEL

Bahis oranları yükseliyor

Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan torba yasa maddeleri arasında şans oyunlarındaki ikramiye tutarlarında artış öngörülüyor.
Yasa dışı le mücadele ve kamu geliri kaybının önlenmesi amacıyla düzenlenen maddeye göre; ikramiye oranları üst sınırı yüzde 59'dan yüzde 83'e çıkarılacak.
Bahis oranlarının yükseltilmesi gerektiğini ısrarla yazan tek yazar bendim galiba. Türkiye'de yasa dışı bahis pazarı 40 milyar lira. 5 milyon insanın yurt dışı bağlantılı, çoğu yasa dışı bahis sitelerini tercih ettiği tahmin ediliyor. Bunun tek bir nedeni var, o da Türkiye'deki bahis oranlarının düşük olması.
Sonunda doğru yol bulundu.
Bahis oranlarının yükseltilmesiyle birlikte yurtdışına çıkan para büyük oranda Türkiye'de kalacak.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN