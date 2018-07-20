Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan torba yasa maddeleri arasında şans oyunlarındaki ikramiye tutarlarında artış öngörülüyor.

Yasa dışı bahisle mücadele ve kamu geliri kaybının önlenmesi amacıyla düzenlenen maddeye göre; ikramiye oranları üst sınırı yüzde 59'dan yüzde 83'e çıkarılacak.

Bahis oranlarının yükseltilmesi gerektiğini ısrarla yazan tek yazar bendim galiba. Türkiye'de yasa dışı bahis pazarı 40 milyar lira. 5 milyon insanın yurt dışı bağlantılı, çoğu yasa dışı bahis sitelerini tercih ettiği tahmin ediliyor. Bunun tek bir nedeni var, o da Türkiye'deki bahis oranlarının düşük olması.

Sonunda doğru yol bulundu.

Bahis oranlarının yükseltilmesiyle birlikte yurtdışına çıkan para büyük oranda Türkiye'de kalacak.