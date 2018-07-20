Ünlü şarkıcı Can Bonomo, Doblo araçla dolaşırken kırmızı ışıkta durmuş.

Bir hayranı da "Enişte ne yaptın, Doblo'yu sattın mı?" diye sormuş.

Bonomo da "Yoh, daha biniyok" demiş.

Bonomo'nun yaptığı bu espri bile onun neden gençler tarafından çok sevildiğinin göstergesi.

Bonomo delifişek, esprili, pozitif bir genç ve gençlerin dilini iyi biliyor.

"Enişte ne yaptın, Doblo'yu sattın mı?" gençlerin en çok yaptığı esprilerden biri.

Gerçekten de 'enişte Doblosu diye bir kavram var. Pikniğe giden ailelerin vazgeçilmez aracıdır Doblo.

Enişte Doblo'yu iş, aile ve nakliyat arabası olarak kullanır, pikniğe gidince yanına kayınçoyu, akrabaları da alır. Çocuklar bagaja bindirilir, günübirlik denize, ormana gidilir.

Karpuz soğusun diye dereye, denize bırakılır.

Mutlaka mangalda tavuk kanat olur vs.

Doblo, aslında 90'ların Toros'u, Kartal'ıdır.

Doblo'ya doluşmuş bir aile görürseniz iyi bakın, kazancı yüksek olan birçok kişiden daha mutlu olduklarını göreceksiniz! Bu mutluluk enişte Doblo'yu satıp daha lüks bir araç alıp sınıf atladığında biter! Doblo'lu aile mutluluğu uzun bir yazı konusu aslında.