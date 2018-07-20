Fenerbahçe'nin Laussanne Sport ile oynadığı hazırlık maçında Carlos Cameni'nin forması ile Beşiktaş'ın Shakhtar Dontesk maçında Tolga Zengin ve Reading karşılaşmasında Utku Yuvakuran'ın giydiği formalar birebir aynıydı. Google'da Adidas'ın, sponsorluğunu yaptığı birçok Avrupa kulübü için de aynı kaleci formalarını tasarladığı görünüyor. Yoksa Adidas gibi dev bir marka kaleci formalarını tasarlarken farklı olması için uğraşmıyor mu? Ya da Adidas'ın takımlara seçim yapın diye sunduğu katalogdan genelde benzer kaleci forması mı tercih ediliyor? Formaların bu kadar benzerlik olması hoş durmuyor!