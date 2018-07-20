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MEVLÜT TEZEL
20 Temmuz 2018, Cuma MEVLÜT TEZEL

Bu nasıl benzerlik...

Fenerbahçe'nin Laussanne Sport ile oynadığı hazırlık maçında Carlos Cameni'nin forması ile Beşiktaş'ın Shakhtar Dontesk maçında ve Reading karşılaşmasında Utku Yuvakuran'ın giydiği formalar birebir aynıydı. 'da Adidas'ın, sponsorluğunu yaptığı birçok Avrupa kulübü için de aynı kaleci formalarını tasarladığı görünüyor. Yoksa Adidas gibi dev bir marka kaleci formalarını tasarlarken farklı olması için uğraşmıyor mu? Ya da Adidas'ın takımlara seçim yapın diye sunduğu katalogdan genelde benzer kaleci forması mı tercih ediliyor? Formaların bu kadar benzerlik olması hoş durmuyor!

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