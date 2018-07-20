Bodrum'un Gümüşlük mahallesinde bir mekanda arkadaşlarıyla birlikte eğlenen Nejat İşler, bir kadın hayranının fotoğraf çektirme isteğini geri çevirince, hayranının kocası tarafından saldırıya uğradı.

Saldırı sonrası dişi kırılan ve bayılan ünlü oyuncu, arkadaşları tarafından Bodrum'da bulunan özel bir hastaneye götürüldü. İşler'in durumu iyiymiş.

Ünlülerin hayranlarıyla selfie çektirmesi zorunluluk gibi algılanmaya başlandı.

Fotoğraf çektirmeyen ünlüler bazen basına bile haber oluyor ve 'Şımardı', 'Ukala', 'Kibirli' damgası yiyorlar. O anda ünlü kişi yoğun olabilir ya da keyfi yoktur, özel bir konuşması vardır vs. Tabii hayranlar bu durumları hesap edemiyorlar. Bu arada fotoğrafta bir şey dikkatinizi çekti mi? Birçok internet sitesinde aynı fotoğraf kullanıldı.

Bodrum sıcağında Nejat İşler ve yanındakiler neden kışlık giyinmişler?

Elbette bu kare daha eski bir olaydan ama birçok site Fotoğraf: Arşiv yazmaya bile gerek duymamış.