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MEVLÜT TEZEL
23 Temmuz 2018, Pazartesi MEVLÜT TEZEL

Doktora saldırana 14 yıl hapis

En son Urfa'da başına parke taşıyla vurularak yaralanan doktor haberiyle sarsıldık. Doktorlara yönelik artarak devam eden şiddeti bitirmek için 'da olduğu gibi sert yasalara ihtiyaç var.
Görselini paylaştığım afişin Türkçe anlamı şöyle: 'Eğer bir hemşireye, doktora, ya da bir ambulans görevlisine saldırmakta bir sakınca olmadığını düşünüyorsanız, size tekrar düşünebilmeniz için 14 yıl zaman veriyoruz. (hapis cezası)' Avustralya hükümeti bu afişi devletin sağlık kuruluşlarına astı ve sosyal medya hesaplarından da duyurdu.
Hedefi 12'den vuran bir afiş değil mi? Bizde de doktora, hemşireye saldırmanın bir cezası var ama caydırıcı değiller. Bizde de Avustralya'daki gibi özel bir kanuna ihtiyaç var; doktora, hemşireye saldıranlar darbın şiddetine göre artacak şekilde en az 10 yıl hapis yatmalı.

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