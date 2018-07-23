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MEVLÜT TEZEL
23 Temmuz 2018, Pazartesi MEVLÜT TEZEL

Miras bırakmayanlar...

Manny (87) ve Brigitta (82) Davidson çifti gibi aynı hataya düşmemek için miras bırakmayan ünlüler de var.
Örneğin şarkıcı Sting, 270 milyon dolarlık servetini, altı çocuğunun hiç birisiyle paylaşmayacağını açıkladı.
Sting "Çalışmak zorundalar.
Çocuklarım da bunu biliyor ve zaten benden çok az istekte bulunurlar." diyor.
350 milyon dolar servetini hayır kurumlarına bağışlayacağını açıklayan ünlü oyuncu ise "Eğer yeterince yetenekli bir oğlum varsa bu parayı kendisi de kazanabilir" demişti. 78 milyar dolar serveti olan de mirasını hayır kurumlarına bağışlayacağını açıklamıştı. İşte böyle güçlü, başarılı, hayırlı evlat yetiştirilir.

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