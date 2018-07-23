Manny (87) ve Brigitta (82) Davidson çifti gibi aynı hataya düşmemek için miras bırakmayan ünlüler de var.

Örneğin şarkıcı Sting, 270 milyon dolarlık servetini, altı çocuğunun hiç birisiyle paylaşmayacağını açıkladı.

Sting "Çalışmak zorundalar.

Çocuklarım da bunu biliyor ve zaten benden çok az istekte bulunurlar." diyor.

350 milyon dolar servetini hayır kurumlarına bağışlayacağını açıklayan ünlü oyuncu Jackie Chan ise "Eğer yeterince yetenekli bir oğlum varsa bu parayı kendisi de kazanabilir" demişti. 78 milyar dolar serveti olan Bill Gates de mirasını hayır kurumlarına bağışlayacağını açıklamıştı. İşte böyle güçlü, başarılı, hayırlı evlat yetiştirilir.