Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren Muharrem İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiç kimsenin sesi çıkmıyor, hiç kimseden itiraz yükselmiyor. Gelenekten ve gelenekçilikten söz edenler, neredesiniz? Çok önemli bir devlet geleneğinin yerle bir edilmesine neden itiraz etmiyorsunuz?" diye yazdı.

24 Haziran akşamı ekrana çıkmayan ve kendisi hakkında iddialar ortaya atanlara daha sonra 'şizofren' diyen Muharrem İnce'nin 'Neredesiniz?' serzenişine yanıt verenler arasında mizahını konuşturanlar oldu.

İşte o mesajlardan beğendiklerim:

'Şizofren tedavisi görüyoruz, Swissotel'deyiz, kesin sonuçları bekliyorum', 'Biraz da sen bizi ara', 'Yok çıkmaz sesimiz, sonra şizofren diyorsun', 'Eee adam kazandı abi.'