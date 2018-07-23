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MEVLÜT TEZEL
23 Temmuz 2018, Pazartesi MEVLÜT TEZEL

Sonra şizofren diyorsun!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiç kimsenin sesi çıkmıyor, hiç kimseden itiraz yükselmiyor. Gelenekten ve gelenekçilikten söz edenler, neredesiniz? Çok önemli bir devlet geleneğinin yerle bir edilmesine neden itiraz etmiyorsunuz?" diye yazdı.
24 Haziran akşamı ekrana çıkmayan ve kendisi hakkında iddialar ortaya atanlara daha sonra 'şizofren' diyen Muharrem İnce'nin 'Neredesiniz?' serzenişine yanıt verenler arasında mizahını konuşturanlar oldu.
İşte o mesajlardan beğendiklerim:
'Şizofren tedavisi görüyoruz, Swissotel'deyiz, kesin sonuçları bekliyorum', 'Biraz da sen bizi ara', 'Yok çıkmaz sesimiz, sonra şizofren diyorsun', 'Eee adam kazandı abi.'

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