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MEVLÜT TEZEL
23 Temmuz 2018, Pazartesi MEVLÜT TEZEL

Yok böyle hayırsız evlatlar

Manny (87) ve Brigitta (82) Davidson çifti, hayatları boyunca çalışıp doğru kararlar alarak 600 milyon sterlin gibi muazzam bir servete sahip oldular. Davidson çifti, iyice yaşlanınca servetlerini çocuklarına bırakıp pahalı sanat eserleriyle dolu Cote d'Azur'daki malikanelerine çekildiler. Amaçları hayatlarının son demlerini huzur içinde yaşamaktı. Ancak Davidson çiftinin oğulları Maxine ve kızları Geraldaxin'e 600 milyon sterlin yetmemiş olacak ki, anne ve babalarını oturdukları pahalı malikaneden de attırmışlar.
Dailymail'e konuşan ünlü çift "Çocuklarımıza her şeyi vererek onları zengin değil, zavallı yapmışız. Onlar hiç çabalamadılar, mücadele etmediler, çabalamak sizi güçlü yapar" demiş.
'ın şu yorumu da ilginç: "Biz mutlu değiliz, onların da mutlu olduklarını sanmıyorum." Gerçekten öyle mi acaba?
Para birçok sorunu çözer, iyi bir yaşam standardınız olur ama para tek başına mutluluk getirmiyor. 600 milyon sterlin bile hayırlı evlat yetiştirmeye yetmiyormuş.

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