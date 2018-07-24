Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Mevlüt Tezel > Bu da ehliyet ırkçılığı
MEVLÜT TEZEL
24 Temmuz 2018, Salı MEVLÜT TEZEL

Bu da ehliyet ırkçılığı

Almanlar'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektiren 'i hain ilan etmesi rastlantı değil. Avrupa'da Türkler'e karşı ırkçılık hızla yükseliyor.
İşte buna son örnek: Avusturya, ehliyet sınavının teori aşamasında Türkçe seçeneğini kaldırdı. Kararı alan; Avusturya'da göçmen karşıtı aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nden Ulaştırma Bakanı Norbert Hofer.
Aslında Avusturya, Batı Avrupa'da aşırı sağcıların iktidarda olduğu tek ülke. Hofer, kararın hem Türkler'i Almanca öğrenmeyi teşvik etmek, hem de tasarruf için alındığını söyledi. Ancak İngilizce, Hırvatça ve Slovence konuşanlar, bu dillerde sınava girmeye devam edebilecek. Bu ne yaman çelişki!
Bari söylediğiniz yalan tutarlı olsun!

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN