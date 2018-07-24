Almanlar'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektiren Mesut Özil'i hain ilan etmesi rastlantı değil. Avrupa'da Türkler'e karşı ırkçılık hızla yükseliyor.

İşte buna son örnek: Avusturya, ehliyet sınavının teori aşamasında Türkçe seçeneğini kaldırdı. Kararı alan; Avusturya'da göçmen karşıtı aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nden Ulaştırma Bakanı Norbert Hofer.

Aslında Avusturya, Batı Avrupa'da aşırı sağcıların iktidarda olduğu tek ülke. Hofer, kararın hem Türkler'i Almanca öğrenmeyi teşvik etmek, hem de tasarruf için alındığını söyledi. Ancak İngilizce, Hırvatça ve Slovence konuşanlar, bu dillerde sınava girmeye devam edebilecek. Bu ne yaman çelişki!

Bari söylediğiniz yalan tutarlı olsun!