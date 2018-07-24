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MEVLÜT TEZEL
24 Temmuz 2018, Salı MEVLÜT TEZEL

Vanbükü!

Bu görüntü Bodrum Türkbükü'nden değil; 'dan! Van'ın Edremit ilçesinde dört yıl önce kurulan, 250 metrekarelik yarı olimpik yüzme havuzu, çocuk havuzu, güneşlenme terasları ve havuz başı restoranın olduğu tesiste köpük partisi de veriliyormuş. Ajanslara düşen fotoğraflarda köpük banyosu yapanlar arasında İranlı turistlerin fazlalığı dikkat çekiyor. Van'a sadece İran'dan yılda 500-600 bin turist geliyor. Turizm sektörünü sadece Ege, Akdeniz kıyıları ve ile sınırlandırmamalıyız. Demek ki, Van'a yatırım yapılınca yabancı turist geliyormuş, köpük banyosu da yapılıyormuş.

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