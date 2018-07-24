Mesut Özil'in Alman Milli Takımı'nı bırakmasıyla ilgili Bild gazetesine konuşan Bayern Münih Başkanı Uli Höeness, "Milli takım için iyi haber. Yıllardır, hayalet gibiydi. Sahadaki en son ikili mücadelesini 2014 Dünya Kupası'ndan önce kazanmıştı.

Kabusun bittiğine sevindim.

Yıllardır b.k gibi oynuyordu.

Bu b.k gibi performansı saklamak için de 2014 Dünya Kupası'ndaki başarısının arkasına sığınıyordu. Şimdi, Erdoğan (Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çekilmesine atıfta bulunarak) hikayesinin arkasına güzelce saklandı. Şimdi başkalarını suçluyor, ilk olarak kendini sorgulamalı" demiş. 'Önce lafa, sonra söyleyene bakarım' demişler! Höeness'e baktığınızda; ilk vergi kaçakçılığı suçundan üç yıl altı ay hapis cezası almış ve bu cezanın yarısını yatmış birini görürsünüz!

Höeness gibi büyük bir futbolcunun ve efsane başkanının böyle saçma bir açıklama yapması enteresan! Futboldan anlayan biri Mesut'un ne kadar değerli bir futbolcu olduğunu bilir. Höeness'in kötü oynuyor dediği Mesut, sadece Alman Milli Takım forması altında 92 maçta 23 gol, 43 asist yaptı. Beş kez yılın Alman futbolcusu seçilen Mesut, Almanya'nın 2010 Dünya Kupası'nda yarı final, Euro 2012'de yarı final, Euro 2016'da yine yarı final ve 2014 Dünya Kupası şampiyonluğunda büyük pay sahibiydi.

Demek ki, Mesut'un milli takımdan ayrılmasına birçok Alman gibi Höeness de çok içerlemiş, üzülmüş ve böyle saçma bir açıklamada bulunmuş.