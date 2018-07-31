25 Nisan 2018'de Nişantaşı'nda hem arabası çekilen, hem de trafik cezası yazılan avukat İlker Atamer, başlattığı hukuk savaşını kazandı. İstanbul 6'ncı Sulh Ceza Hakimliği, 'Bir suça iki ceza olamaz' dedi.

Mahkeme, 108 TL'lik idari yaptırım kararının kaldırılmasına karar verdi. Aslında park ihlallerinde iki değil, üç ceza ödüyoruz; 108 lira idari ceza, Trafik Vakfı'na 80 lira araç çekme parası ve bir günlük otopark parası 12 lira. Ceza, toplamda 200 liraya çıkıyor. Aracın nereye çekildiğini bulmak, yaşanılan zaman kaybı da cabası! İstanbul gibi park ihlallerinin sık yaşandığı bir şehirde toplamda 200 lira ödemek caydırıcı oluyor elbette ama iki ceza birden ödemek haksızlık.

Sonunda biri hakkını aradı ve adalet yerini buldu. Bu karar emsal teşkil eder artık, tabii hakkını aramak için uğraşırsan.