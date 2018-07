Sabah Pazar ekinin deneyimli kalemi Göksan Göktaş, Mazhar Alanson ile keyifli bir röportaja imza attı. Ancak artık bir röportajda ülke meseleleriyle ilgili küçük bir durum tespiti yapmak bile linç sebebi. Mazhar Alanson da şu açıklaması yüzünden linç edildi:



KUTUPLAŞTIK

"Son dönemlerde kutuplaştık biraz tabii. Bunu çözmeliyiz... Dünya da bizim farklılığımızı anladı.

Vesayet istemediğimizin farkına vardı. Üzerimizde bugüne kadar hep askerin baskısı vardı. Bu kalktı artık çok şükür.

Hükümet bir şey yapardı, askerin işine gelmez baskı yapardı. Ülke sağcı mı, solcu mu belli değildi. Sol kalkarsa sol indirilir, sağ kalkarsa sağ indirilirdi.

Seçimlerden sonra da, bu yeni dönemde de artık iyice ortaya çıktı ki; bu ülkenin çoğunluğu Müslüman ve Müslüman hayatı yaşıyor. Olayımız bu. Karşı tarafın kızmasının, dövünmenin alemi yok. Bu topraklarda o söyledikleri gibi laiklik de elden gitmez, gitmedi de. Kimse korkmasın. Ülkemizin gerçeklerini kabul edersek hepimiz daha mutlu olacağız..." Kutuplaşmadık mı? Fazlasıyla. Alanson da kutuplaştığımız için linç edildi zaten. Eskiden askeri vesayetten sağcı da solcu da şikayetçi değil miydi?

Askeri vesayet kalkı, iyi olmadı mı?

Son seçimde muhalefet partilerine oy verenler 'Galiba bu kez olacak' motivasyonuyla sandığı gitmedi mi? Yine aynı sonuç çıkınca muhalefet partilerine oy verenler daha da umutsuzluğa kapılmadı mı? İşte tam bu noktada Alanson; röportajında muhaliflere huzurun, mutluluğun reçetesini veriyor: 'Artık iyice ortaya çıktı ki, bu ülkenin çoğunluğu Müslüman ve Müslüman hayatı yaşıyor. Olayımız bu.' Evet, 'olayımız bu'; halkın çoğunluğu Müslüman hayatı yaşıyor ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyor.

Ekonomik krizler, darbe girişimi, dış baskı, vitrine çıkan yeni liderler vs., hiçbir şeyi değiştirmiyor, aksine AK Parti'ye oy verenleri kenetlendiriyor. Muhalefet partilerine oy verenler artık bu gerçeği kabul etmeliler. Ülkeyi terk etmeyi düşünmeyi, depresyona girmeyi, gece gündüz tweet atmayı bırakmalılar. Gerçeği görmek, doğru politikalar üretmenin ve başarıya giden yolun anahtarıdır asılında. Muhalefet gerçeği görmediği için her seçimde kaybetmiyor mu?

Alanson'un dediği gibi, bu ülkede çoğunluk Müslüman hayatı yaşıyor diye laiklik elden gitmez. Laiklik bu ülkede Müslüman'ın, Hıristiyan'ın, ateistin, huzurun, hoşgörünün vs. her şeyin, herkesin sigortası aslında. Bu sigortayı attırmaya çalışanlara da herkes aynı kararlılıkla karşı koymalı!