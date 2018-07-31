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MEVLÜT TEZEL
31 Temmuz 2018, Salı MEVLÜT TEZEL

Ne var bunda!

'un aynı röportajda geçen "Ben mesela, okullarda Atatürk sevgisini otomatikman pek çok çocuk gibi aldım bünyeye. Ama Peygamber'ime de aşığım, ne var bunda!" sözü de çok tepki çekti.
Alanson gibi birçoğumuza Atatürk sevgisi ezberletilmedi mi? Onu tanıdıkça daha çok sevenler, eleştirenler de oldu elbette. Son dönemde devlet dayatması olmayınca Atatürk sevgisinin daha çok arttığını da gördük.
Türkiye'nin çoğunluğu Atatürk'ü ve Peygamber Efendimiz'i de sevmiyor mu? Bırakalım artık Kemalist-Müslüman, laik-antilaik çatışmasını.
Ayrıma gerek yok, kutuplaşmadan çok çektik. Ayrımcılığın, kutuplaşmanın kimseye faydası yok.

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