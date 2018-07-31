Geçtiğimiz cumartesi Harbiye Açıkhava'da sahneye çıkan Sıla'yı izleyenler arasında Merkez Hakem Komitesi (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'un bulunduğu 25 hakem de vardı. Sıla, konser arasında hakemlere "Frikik verme gibi bir durum olursa, ekrandan önce siz bakın istiyorum" diye espri yaptı. Espri hem buz gibi soğuk, hem de seviyesi düşük. Konserlerde izleyiciyle iletişim kurmak, esprili olmak tecrübe gerektirir. Sıla gibi genç ve iddialı şarkıcılarda bu tecrübe olmayabilir. Genç şarkıcılar, konserlerde yapacakları kısa sohbetler ve espriler için mizahçılardan, metin yazarlarından yardım alsa fena olmaz mı? Bir şarkıcıdan elbette stand-up performansı bekleyemeyiz ama önceden çalışılırsa en azından soğuk espri yapılmaz. Davetliler arasında hangi ünlülerin olacağı konser öncesi biliniyor. Hazırlıklı olmakta fayda var