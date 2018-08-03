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MEVLÜT TEZEL
03 Ağustos 2018, Cuma MEVLÜT TEZEL

5 yıldızlı üç otel var

SABAH Gazetesi'nin 'da düzenlediği panelde tartışma konusu kayısıydı. Malatya'da yılda 380 bin ton kayısı üretiliyor... İhracattan elde edilen gelir, yaklaşık 350 milyon dolar. Malatya'dan çıkan kayısı dünya piyasasında ise 2.5 milyar dolarlık bir değere ulaşıyor. Malatyalı üretiyor ama kazanan başkaları! Şehre kurulacak 10 bin ton kuru kayısı kapasiteli lisanslı depo sayesinde, Malatya, kayısının pazarlamasında daha çok söz sahibi olacak.
Malatya'ya geçtiğimiz yıl 193 bin turist gelmiş. Şehirde beş yıldızlı otel sayısı üçe çıkmış. Malatya'nın turizmde daha çok gelir elde etme potansiyeli var.

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