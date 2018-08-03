Malatya gezimizde İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ı da ziyaret ettik. Kızılay, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nin canlıdan canlıya karaciğer naklinde dünyada ikinci, Avrupa'da ise birinci olduğunu anlattı. Dünya, karaciğer nakliyle ilgili yeni gelişmeleri Malatya'dan takip ediyormuş. Birçok ülkeden hastalar, Malatya'da karaciğer nakli oluyormuş ve genelde de zor vakalar tedaviye geliyormuş.

Nakillerde başarı oranı yüzde 90. Hastanedeki gelişmiş altyapı aynı anda üç nakil yapılmasına imkan tanıyor.

Geçmişte beş ameliyat birden yapıldığı da olmuş. Düşünsenize, beş verici ve beş alıcı ile birlikte 10 masada birden ameliyat yapılıyor. Müthiş bir olay. Rektör Kızılay, hep karaciğer naklindeki başarılarla gündeme geldiklerini ama diğer organ nakilleri ve hastalıklarda da büyük başarılar elde ettiklerini söyledi. Özetle, sadece kayısıyla andığımız Malatya, tıpta ülke ekonomisine büyük katkı sunuyor.