Premium denim kumaş üretiminde dünyada ilk 10 firma içinde yer alan Çalık Denim'in Malatya'daki tesisini de ziyaret etme fırsatı bulduk. Çalık Denim Genel Müdürü Hamit Yenici yaptığı sunumda; Armani Jeans, Benetton, Calvin Klein, Hugo Boss, Tommy Hilfiger gibi dünyaca ünlü markalarla çalıştıklarını ve 40'ın üzerinde ülkeye direkt kumaş ihracatı gerçekleştirdiklerini anlattı. Çalık Denim, 2020'ye kadar yaklaşık 120 milyon dolarlık yatırımla kapasitesini 60-65 milyon metreye çıkarmayı hedefliyor. Çalık Denim'in cirosu Malatya'daki kayısı üretiminden elde edilen geliri geçmek üzere. Özetle; Malatya sadece kayısı değil, sağlık, tekstil ve turizm sektöründe de büyük atılım içerisinde.