SABAH İl Buluşmaları'nda son rotamız Malatya'ydı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, SABAH yazarları ve muhabirleri için detaylı bir Malatya gezi rotası hazırlamış. Malatya'da o kadar çok yer dolaştık ki, yorgunluktan servis aracında uyuyakalmışım.

İlk dikkatimi çeken şehirdeki canlılıktı. Gece 23.00'te Kernek Şelalesi ve Kanal Boyu'ndaki mekanlar gençlerle, parklar ise çocuklu ailelerle doluydu. Malatya Belediyesi gerçekten güzel bir şehir planı çizmiş, vakit geçirmek için birçok park ve kültür merkezi var.

Malatya'ya gidince Şire Pazarı'na ve Bakırcılar Çarşısı'na uğramadan olmazdı. Şire Pazarı esnafı sağ olsun, kayısıya dair her şeyi sundular. Aklınızda bulunsun; Şire Pazarı esnafı kuru kayısının en kalitelisini, İstanbul'dakilerden daha düşük fiyata kargoyla yolluyor.





GASTRONOMİ ŞEHRİ

Bakırcılar Çarşısı'nda Güngör Kebap'a uğradık.

Kebap zırhla çekiliyor; çok lezzetliydi. Bakır tasta sunulan ayran muhteşemdi.

Malatya Valilik Basın Müdürü Halil İbrahim Kılıç (Malatya mutfağı ve kültürüne ilginiz varsa Kılıç'ın kitaplarını mutlaka okuyun), Malatya'nın bir gastronomi şehri olduğunu ve sadece tanıtıma ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Gerçekten de öyle;

Malatya kömbesi, kayısılı kavurma, kiraz yaprağı sarması, nefis kebap çeşitleriyle Malatya, yemek tutkunları için de gezilecek bir şehir.



NEFES KESEN SEYİR TERASI

Malatya'da 28 km. uzunluğundaki, neolitik çağdan kalma kalıntılara rastlanan, kaya oluşumları ve uçurumlarıyla dikkat çeken Levent Vadisi'ndeki seyir terasına da gittik. Camdan zemin üzerinde uçurumun üzerinde durmak nefes kesiciydi.

Battalgazi Ulu Cami, Aslantepe Höyüğü, Malatya Müzesi gibi tarihi ve kültürel gezilecek birçok yer var. Beni en çok etkileyen ise Fotoğraf Makinesi Müzesi'ydi. Büyüklük ve çeşit olarak dünyada da ilk üçe giren bu müzede; 1876 yılından 2010 yılına kadar üretilen bin 965 fotoğraf makinesi bulunuyor. Bazı fotoğraf makinelerinin dünyada eşi yok ya da birkaç tane var. Koleksiyoner Baki Tamer Selçuk, sigarayı bıraktıktan sonra ayırdığı bütçeyle topladığı fotoğraf makinelerini Malatya Belediyesi'ne bırakmış, yetkililer de çok özel bir müze oluşturmuşlar.