Ordu Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin denizle buluşması amacıyla Altınordu ilçesindeki Akyazı Plajı'na engelli rampası yapmış. 24 metre uzunluğundaki rampa sayesinde engelli vatandaşlarımız rahatça denize girebiliyorlar artık. Bu rampayı görünce plajlarda neden engelli bireylere rastlamadığımızı hatırladık herhalde. Ege ve Akdeniz'deki gözde tatil beldelerinin akıl edemediğinin Ordu'da hayata geçirilmesi de enteresan değil mi? Ordu Belediyesi'nin bu örnek hizmeti diğer belediyelere de örnek olur inşallah.



