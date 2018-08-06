Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya, törende konuşma yaptığı sırada bomba yüklü drone ile suikast girişiminde bulunuldu. Neyse ki sadece yedi asker yaralandı. Bu saldırı 'drone'un yanlış ellerde ne kadar tehlikeli bir teknoloji olduğunu gözler önüne serdi. Geçtiğimiz yıl İsviçre'nin Geneva kentinde otonom silah sistemlerini görüşmek üzere toplanan Birleşmiş Milletler Konvansiyonel Silahlar Kongresi'nde, University of California- Berkeley'den Profesör Stuart Russel ve Future of Life Institute iş birliği ile çekilen yedi dakikalık bir video yayınlanmıştı.

Videoda avuç içine sığabilen üzerlerine patlayıcılar yerleştirilmiş 'suikast droneları' sürü halinde bir üniversitesin kampüsüne saldırıyorlardı. Yüz tanıma teknolojisi sayesinde binlerce öğrenci arasında hedeflerini bulup yok ediyorlardı.

Aynı videoda siyasetçilere yönelik mizansen saldırı da vardı. Videoda bir kargo uçağından bırakılacak binlerce suikast drone'unun bir kenti yok edebileceği ifade ediliyordu.

Video, "Görmekte olduğunuz geleceği engellemek için bir fırsatımız var. Makinelerin seçecekleri insanları öldürebilmelerinin, güvenliğimiz ve özgürlüğümüz üzerinde yıkıcı etkileri olacaktır" sözüyle bitiyordu.

Venezuela Başkanı Maduro'yı korumaları, kurşun geçirmez örtülerle kalkan oluşturup korudular. Bu kalkanı yaracak yeni nesil yapay zekaya sahip drone'lar da var. O drone'ları da Maduro'ya yapılan saldırıdan sonra Hollywood filmlerinde bol bol izleriz artık.



