Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Mevlüt Tezel > İnsan heykele ceza!
MEVLÜT TEZEL
06 Ağustos 2018, Pazartesi MEVLÜT TEZEL

İnsan heykele ceza!

'ne bağlı zabıtalar, performans sanatçısı Erdal Çoban'a, Alaçatı'da sokakta heykel olarak sanatını icra ederken Kabahatler Kanunu kapsamında 124 TL ceza kesmişler. Heykel gibi kıpırdamadan duran, hiç ses çıkarmayan, çevresine rahatsızlık vermeyen bir insana Kabahatler Kanunu çerçevesinde nasıl ceza kesilir?
Belediyenin, sokak sanatçılarına performans sergilemesi için üstüne para vermesi lazım aslında. Sokak sanatçıları hayata renk katarlar, insanlara keyifli anlar yaşatırlar. Alaçatı Belediyesi kestiği bu cezayla vizyonunu da ortaya koymuş oldu!

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN