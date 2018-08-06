Alaçatı Belediyesi'ne bağlı zabıtalar, performans sanatçısı Erdal Çoban'a, Alaçatı'da sokakta heykel olarak sanatını icra ederken Kabahatler Kanunu kapsamında 124 TL ceza kesmişler. Heykel gibi kıpırdamadan duran, hiç ses çıkarmayan, çevresine rahatsızlık vermeyen bir insana Kabahatler Kanunu çerçevesinde nasıl ceza kesilir?

Belediyenin, sokak sanatçılarına performans sergilemesi için üstüne para vermesi lazım aslında. Sokak sanatçıları hayata renk katarlar, insanlara keyifli anlar yaşatırlar. Alaçatı Belediyesi kestiği bu cezayla vizyonunu da ortaya koymuş oldu!



