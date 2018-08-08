Mahkemenin Talat Bulut'la ilgili takipsizlik kararından sonra yapımcı Fatih Aksoy, 'Yasak Elma' dizisinde rol alan Talat Bulut'un yeni sezonda da dizinin kadrosunda yer alacağını açıkladı.

Aksoy, olayın başından beri mahkemenin kararını bekledi. Bulut'u diziden kovmasını isteyenlere direndi.

Aksoy kurt yapımcı; aylardır medyada konuşulan Bulut'un diziye devam etmesinin reytingleri yükselteceğini de hesaba katmıştır.

Ama son tahlilde Aksoy'un yapımcı olarak mahkeme kararını beklemesini örnek bir tavır olarak görüyorum.