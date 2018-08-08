Oyuncu Talat Bulut hakkında, dizi setinde kostüm asistanını taciz ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturmada, yeterince delil bulunamadığı için takipsizlik kararı verildi.

Taciz iddiasında bulunan taraf, elbette karara itiraz edecektir ama bu aşamada hukuk, Bulut'u suçsuz buldu.

Bulut hakkında ben dahil birçok yazar yazılar yazdı, haberler çıktı, TV'de yorumlar yapıldı. Bulut'u suçlu ilan edenler, onu karalayanlar, itibar cellatları bile oldu. Ben kendi adıma yazdıklarımdan pişman değilim.

'Suçu ispatlanana kadar herkes masumdur' sözüne hep vurgu yaptım. Elbette olaya dair şüphelerimi de yazdım; şikayetinden vazgeçse maddi karşılık alamama ihtimali olan asistanın hukuk savaşı vermesini önemli buldum. Ama bu noktada Bulut'un hakkını da teslim etmemiz gerekiyor. Bulut'u eleştiren, yerden yere vuran yazarlar, mahkeme kararını mutlaka yazmalılar.

Ne yazık ki, son dönemde sosyal medyadaki linç furyası medyaya da sıçradı. Medya, hukukun kararını beklemeden bir kişiyi yerin dibine sokarsa, sokaktaki vatandaş daha beterini yapar! Yapıyor da zaten; masum olduğu halde linç edilenler bile oldu.

Taciz ve cinsel istismar suçlamalarında medya serinkanlı hareket etmeli, peşin hükümlü olmamalı, yargının kararını beklemeli.