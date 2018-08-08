Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın Silivri'deki yazlığında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması herkesi üzmüştü. Usta sanatçıyla ilgili güzel haber, eşi Betül Cüreklibatır'dan geldi: "O bizim Malkoçoğlumuz, yok başka bir tane daha. Durumu gayet iyiye gidiyor. Zaten 'Telif haklarımı almadan ölmem, merak etmeyin' dedi." Eğer Arkın, TV kanallarında defalarca ekrana getirilen filmlerinden telif alabilseydi, Türkiye'nin en zengin sanatçılarından biri olabilirdi. Reyting rekortmeni Yeşilçam filmlerin telif hakları yapımcılara ait ama 60-70 ve 80'li yıllarda, kimse çekilen filmlerin yıllar sonra bu kadar değer kazanacağını hesap etmemişti.



KANUN ÇIKARILMALI

Kültür Bakanlığı; Kemal Sunal, Cüneyt Arkın gibi ustaların rol aldığı Yeşilçam klasiklerinin telif hakları için ayrı bir kanun çıkarmalı. Çünkü o dönem birçok film, kolektif bilinçle ve duyguyla çekildi. O filmlerde; Cüneyt Arkın kadar, otel odalarında, parklarda sefalet içerisinde ölen figüranların da hakkı var.