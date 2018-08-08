Gazeteci-yazar Cemile Bayraktar, Twitter hesabından Kemal Sunal'ın filmlerinin iyi yapımlar olmadığını belirtti ve şu yorumu yaptı: "Çünkü alternatifi yoktu. Yoksa birkaçı hariç çok iyi yapımlar değiller. Sunal elbette bizim markamız, değerli, rahmet olsun ancak bu ülkeye zihinsel anlamda yapılmış büyük bir kötülük. Bu filmler resmen insanın zekasına hakaret. Linç için hazırım ama doğrusu bu, beğenmeseniz de..." Bayraktar'ın bu yorumu yaparken ilgi çekme niyetinde olduğunu tahmin ediyorum.

Sosyal medyada da yeterince ilgi çekti zaten. Elbette Sunal'ı başarılı bulmamak, linç nedeni olmamalı.

Bayraktar'ın fikrini açıklama özgürlüğü var. Sunal'ın oyunculuğunu, rol aldığı filmleri tartışabilir ve beğenmeyebilirsiniz ama bunu yaparken de bilgi ve birikiminize bakar insanlar.





Sunal'ı değerlendirirken dönemin koşullarını, sinema sektörünü vs. ele almalısınız. Evet, Sunal'ın rol aldığı kalitesiz yapımlar da olmuştur ama bunların çoğu yapımcıların zorlamasıyla ve ekonomik nedenlerle video film furyasında çekilen kalitesi düşük filmlerdir. Sunal'ın TV dizileri de tutmamıştır ama bu başarısızlıkta 'Sadece Kemal Sunal'ı ekrana çıkarsak yeter' diye kolaycılıkla hareket eden yapımcı, yönetmen ve senaristin hatalarının payı büyüktür.

Sunal'ı değerlendirirken asıl, kimsenin tam olarak nedenini açıklayamadığı şu gerçeği de hatırlatmak lazım: Sunal'ın birçok filminin, aradan yıllar geçmesine ve TV'de defalarca oynatılmasına rağmen milli maçlar karşısında bile reyting rekoru kırmasının dünyada bile örneği yoktur. 'Hababam Sınıfı', 'Tosun Paşa', 'Çöpçüler Kralı' filmlerini, ekrana geldiğinde, 9 yaşındaki oğlumun da, 70 yaşındaki annemin de hâlâ sanki ilk kez seyrediyormuşcasına aynı keyif ve neşeyle izlemesi bir Kemal Sunal mucizesidir. Sunal'ın bir başka mucizesi ise 'Kibar Feyzo', 'Zübük', 'Kapıcılar Kralı', 'Bekçiler Kralı', 'Çöpçüler Kralı', 'Kiracı', 'Orta Direk Şaban', 'Düttürü Dünya' gibi birçok başarılı yapımda hem toplumsal eleştiri yapıp, hem de milyonları kahkahalara boğmasıdır.

Bugün Cem Yılmaz ya da Şahan Gökbakar'ın filmografisinde 'Düttürü Dünya', 'Kapıcılar Kralı'nın kalitesine kıyısından bile yaklaşabilen bir yapım var mı? Kemal Sunal, bu ülkeye zihinsel anlamda nasıl bir kötülük yapmış olabilir? Sunal'ın bu ülkeye yaptığı güzelliği kim yaptı? Sunal gibi toplumsal ve sistem eleştirisini herkesin anlayacağı dilden yapabilen kaç oyuncu var? Şimdi toplumsal içerikli komedi filmi çeken, oynayan sinemacı var mı?

Bayraktar, Kemal Sunal'ı küçümserken, onu hakarete varacak derecede eleştirirken, Yeşilçam Sineması'na, Ertem Eğilmez'e, Adile Naşit'li, Münir Özkul'lu, Şener Şen'li muhteşem oyuncu kadrolarına da çamur attı bence.