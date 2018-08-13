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MEVLÜT TEZEL
13 Ağustos 2018, Pazartesi MEVLÜT TEZEL

Başarılar 12 Cesur Yürek!

Türkiye Erkek Basketbol Milli Takımı'mız, 13. Tekerlekli Sandalye Dünya Basketbol Şampiyonası için yarın Hamburg'a uçuyor.
Garanti Bankası'nın ana sponsorluğunu üstlendiği ile ilgili basında fazla haber çıkmıyor. Ne yazık ki spor basını, şampiyon olduklarında hatırlıyor onları!
Oysa 12 Cesur Yürek, son Avrupa Şampiyonu unvanıyla şampiyonaya katılıyor!
17 Ağustos'ta Brezilya karşısında ilk maçına çıkacak 12 Cesur Yürek yine destan yazabilir. Yolları açık olsun, başarılar...

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