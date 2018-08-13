Türkiye Erkek Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'mız, 13. Tekerlekli Sandalye Dünya Basketbol Şampiyonası için yarın Hamburg'a uçuyor.

Garanti Bankası'nın ana sponsorluğunu üstlendiği 12 Cesur Yürek ile ilgili basında fazla haber çıkmıyor. Ne yazık ki spor basını, şampiyon olduklarında hatırlıyor onları!

Oysa 12 Cesur Yürek, son Avrupa Şampiyonu unvanıyla şampiyonaya katılıyor!

17 Ağustos'ta Brezilya karşısında ilk maçına çıkacak 12 Cesur Yürek yine destan yazabilir. Yolları açık olsun, başarılar...