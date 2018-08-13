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MEVLÜT TEZEL
13 Ağustos 2018, Pazartesi MEVLÜT TEZEL

VAR’da ego savaşı

Video Hakem Uygulaması'nın (VAR) en büyük faydasını önceki gün oynanan Fenerbahçe- Bursaspor maçındaki penaltı pozisyonunda gördük. Ekran başında milyonlar, 'Penaltı var mı, yok mu?' diye bakarken; VAR, penaltı pozisyonundan önce ofsaytın olduğunu tespit etti. Öte yandan VAR ile hakemler arasında bir ego savaşı yaşanacak gibi görünüyor. , 'nda ve Galatasaray-Akhisarspor arasında oynanan Süper Kupa finalinde VAR'a rağmen kendi kararlarını uygulayarak doğru olanı yaptı. Ama aynı Çakır, Çaykur Rizespor'un ofsayttan attığı ilk golde VAR'a başvurmasına rağmen kararını değiştirmedi.
Türkiye'de derbiler hariç maçlar yedi-sekiz kamerayla takip ediliyor. Daha fazla kameraya ve teknolojiye ihtiyaç var. Tabii bu da maliyetin artması demek! Örneğin Dünya Kupası'ndaki gibi ofsayt nedeniyle iptal edilen gollerde çizgi görüntüsü ekrana getirilse güzel olur.
VAR'ın en kötü tarafı ise oyunun çok durması. Fenerbahçe- Bursaspor maçında kararlar çok geç verildi. Hakem Halil Umut Meler, bazı pozisyonlarda VAR ekranını izlemeye gitse belki daha az zaman harcanırdı. Hakemler, VAR'da değerlendirdikleri pozisyonların süresini iyi hesaplayıp uzatma dakikalarını daha uzun oynatmalılar.

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