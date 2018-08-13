Doların aşırı yükselişinde elbette temel ekonomik nedenler var ama asıl önemli olan, açık bir şekilde ABD'nin ekonomik saldırısına uğramamız.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın tam açıklama yaptığı, piyasalara güven aşıladığı anda ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik yeni ekonomik yaptırımlar açıkladı. Hem de bunu ABD saatiyle 08.45'te yaptı.

Trump o sabah atacağı tweet'e hazırlanmak için kahvaltısını bile tam yapmamış olabilir. Trump'ın Türkiye'yi Twitter'dan tehdit etmesine bir de sosyal medyadaki sözde muhaliflerin piyasadaki panik havasına gaz veren tweet'leri eklenince, dolar akıl almaz bir şekilde yükseldi.

Trump, bizim sözde muhaliflerin tweet'lerini görünce eminim zevkten dört köşe olmuştur.

Bazıları neredeyse zil takıp oynuyordu.



BAŞKA TÜRKİYE YOK

10 Ağustos günü yurt dışında birçok hain hesap, sosyal medyada büyük mesai harcadı. Seçimlerin kaybedilmesinden eğitim seviyesi düşük fakir insanları sorumlu tutan 'Beyaz Türkler'in; 'Oh olsun', 'İyi oldu, siz seçtiniz, şimdi faturasını ödeyin' tarzı alaycı tweet'ler yazmaları da unutulmamalı. Onlar da dolar çılgınca yükselirken yangına körükle giden tweet'ler attılar. Sosyal medya fenomenleri bile sırf daha fazla RT, beğeni almak için dolarla ilgili espriler kastılar, paylaşımlar yaptılar.

Bir de 'Aynı gemide değiliz'ciler var. Sen istediğin kadar 'Aynı gemide değiliz' de; dolarda yükseliş, zengin, orta direk, fakir vs. herkesi ama az ama çok vurdu.

Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz, başka Türkiye yok!

Cebinde 100 dolar olmasına rağmen mutlu olanlara ise diyecek bir lafım yok!

Elbette sosyal medyadaki tweet'ler yüzünden dolar yükseldi diyemeyiz lakin sosyal medyadaki panik havasının doların yükselmesini körükleyen faktörler arasında olduğunu söyleyebiliriz.

Sağcısı, solcusu, dindarı, Kemalist'i; herkesin Amerika ve küresel finans sisteminin Türkiye'ye karşı operasyon düzenlediğini görmeli.

Yaşanabilecek başka krizlerde sosyal medyayı kullanırken sağduyulu ve uyanık olmalıyız.