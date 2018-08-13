Otizmli çocuklara eğitim vermeyi kabul etmeyen okul müdürleri, bu fotoğrafa iyi baksın! İzmir'in Tire ilçesinde otizmli lise öğrencisi Ege Akdeniz, YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde Türkiye 256'ncısı, Alan Yeterilik Testi'nde ise bin 948'incisi oldu. Ege, otizmin eğitime engel olmadığını, aksine otistik öğrencilerin başarılı olabildiğini bir kez daha kanıtladı. Helal olsun sana Ege; sen bu azimle çok daha iyi yerlere geleceksin. Ege'nin eğitimine destek veren ailesini, öğretmenlerini, terapi uzmanlarını, arkadaşlarını canı gönülden kutluyorum. Siz pes etmediniz, Ege de pes etmedi.

Otizmli çocukları olan aileler siz de pes etmeyin. Bakın Ege'nin polis memuru babası Mehmet Akdeniz ne diyor: "Otizm ile mücadele zorlu bir süreç. Mücadelede ilk yedi yaş çok önemli. Ege'nin ailesi olarak bilinçli davranıp 1 yaşından itibaren özel eğitime başladık. Eşim ile birlikte tüm hayatımızı, mesailerimizi çocuğumuzun eğitimine göre planladık. Uzun yıllar süren bu zorlu süreçte maalesef birçok aile pes ediyor ama biz pes etmedik. Öğretmenlerinin ve sınıf arkadaşlarının destekleri çok önemliydi. Ailelere tavsiyem; bu durumda olan çocuklarından ümidi kesmesinler. Emek vermeden sonuç alınamıyor."