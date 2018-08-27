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MEVLÜT TEZEL
27 Ağustos 2018, Pazartesi MEVLÜT TEZEL

Bir model mağduriyeti

Dünyaca ünlü markaların modelliğini yapan Öykü Baştaş, Türk firmaların kendisiyle ilgilenmemesinden şikayetçi. Öykü, "Uluslararası markalarla çalışıyorum ama 'den iş teklif eden yok. Hiçbir marka benimle çalışmak istemedi.
' ördek yavrusu', 'Yüzüne bakılmaz', 'Gucci buna nasıl iş verir?' diye atıp tutuyorlar" diyor.
Bir kadına 'çirkin' demek büyük saygısızlık. Öykü de, "Çirkin yakıştırmasına önceleri üzülüyordum ama artık takmıyorum" diyerek doğrusunu yapıyor. Öte yandan Öykü'nün, "Türk firmaları benimle ilgilenmiyor, bana 'çirkin ördek' diyorlar" gibi hep aynı argümanlarla medyada haber olması da kabak tadı vermeye başladı.
Sevgili Öykü;
Gucci ile çalışıyorsan Türk firmalarının seninle ilgilenmemesini niye kafana takıyorsun?
Herhalde büyük markalarla sürekli çalışamıyorsun.
Açıkçası, bir moda tasarımcısının ya da tekstil markasının Öykü'ye çirkin ördek deyip onunla çalışmayacağına inanmıyorum. Ya kriz ortamı olduğu için fazla defile ve tanıtım kampanyası yapmıyorlardır, ya da tarzları Öykü'yle uyuşmuyordur.
Senin bahsettiğin moda tasarımcıları 90'larda kaldı Öykü.
Herkeste bir mağduriyet edebiyatıdır gidiyor...

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