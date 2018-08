Sağlıklı beslenmeyle ilgili her gün yeni bir haber çıkıyor ve insanların kafası iyice karışıyor. Örneğin, birçoğunuz gibi ben de Canan Karatay'ın söylediklerine inanıyordum ama artık gönül rahatlığıyla ekmek yiyebileceğim. Tabii sağlıklı, GDO'suz, kaliteli undan yapılan bir ekmek bulursam!

Dunyahalleri.com'da yayınlanan Business Insider kaynaklı habere göre; dünyaca ünlü tıp dergisi The Lancet'ta yayınlanan son beslenme araştırmasından; karbonhidrata savaş açan, 'Karbonhidrat tüketirseniz boyunuz kısalır' gibi birçok açıklama yapan Karatay'ı yalanlayacak sonuçlar çıktı.

Karatay, "Yağ yemeyen kişiler, karbonhidratlara saldırdı ve obezite tsunamisi ortaya çıktı" diyordu ya, şimdi ise tam tersi söyleniyor. Bazı insanlar, karbonhidrattan kaçarken doluya tutuluyorlar yani. İşte o araştırmayla ilgili yazı: 'Seidelmann, araştırma için ABD'de 15 bin 400 ve diğer ülkelerde 432 binden fazla insanın beslenme biçimlerini inceledi. Ekip, günlük kalorilerinin yaklaşık yarısını karbonhidratlardan alanların daha uzun yaşamaya meyilli olduğunu ortaya koydu. Uzun lafın kısası; ne çok fazla, ne de çok az karbonhidrat tüketmeliyiz. Araştırma gösteriyor ki; bir tarafta çok fazla karbonhidrat tüketmek yüzünden sağlık sorunlarıyla karşılaşan insanlar var.

Örneğin; besin olarak beyaz pirince ağırlık veren düşük gelirli ülkeler. Diğer tarafta ise çok az karbonhidrat tüketen kişiler var. Seidelmann'ın açıklamasına göre; ölüm ihtimali en yüksek olan grup, beslenmelerindeki karbonhidrat ağırlıklı besinleri hayvansal yağlar ve proteinlerle değiştiren kişilerden oluşuyor.

Seidelmann'a göre; tabağını et, tavuk ve peynir gibi besinlerle dolduranlar, ölüm risklerini artırmış oluyor. Araştırmacılar, yüzde 50-55 oranında karbonhidrat tüketen 50 yaşındaki birinin yaşamını 33.1 yıl uzatabildiğini, aynı yaşta olan ancak kalorisinin yüzde 30'unu karbonhidrattan alan başka bir kişininse yaklaşık 29.1 yıl daha fazla yaşamaya meyilli olduğunu söylüyor.

Önemli olan nokta, tabağınıza mümkün olduğunca sağlıklı, az işlem görmüş besinler koyabilmek.' Kime inanacağımızı şaşırdık, öyle değil mi? Hiç ekmek yememek de, sadece protein ağırlıklı beslenmek de yanlış.

Bence her şeyde olduğu gibi beslenmemizde de bir denge tutturmalıyız.