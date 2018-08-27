?Fenerbahçe'nin Göztepe'ye yenildiği maçta Cezayirli forvet Slimani, düzgün orta yapamayan takım arkadaşlarına gözünü göstererek sanki 'Görerek orta yapın' diyordu. Bence bu hareket, Fenerbahçe'nin düştüğü durumu özetliyor. Fenerbahçe'nin dün akşam oynadığı Göztepe maçında Hasan Ali, Dirar, Alper Potuk ve Isla çok fazla pas hatası yaparken, sarı-lacivertli ekibin takım olarak toplam 20 ortasından 15'i isabetsiz oldu.

Fenerbahçe'yi, Slimani gibi ya da ondan daha kaliteli forvet transferleri de kurtarmaz.

Topu forvete iletecek futbolcular da vasat...