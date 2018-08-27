Cem Yılmaz, son dönemde kendisiyle ilgili çıkan haberlere sosyal medyadan isyan edip kendisine karşı bir 'nefret ettirme çalışması' olduğunu iddia etti. Ve "Bence boşa bi' uğraş ama siz bilirsiniz" mesajı verdi. Cem Yılmaz'ın haberlerin veriliş tarzına itirazı olabilir ama medyanın kendisine karşı bir nefret ettirme çalışması başlattığını söylemesi gerçekten komik. Ne yani, bütün magazin müdürleri 'Kurtlar Vadisi' dizisindeki gibi büyük bir masada toplanıp 'Her gün yeni bir sevgili yapıyor. Şimdi de taş gibi Defne Samyeli ile çıkıyor. Bu Cem Yılmaz da fazla olmaya başladı. Düğmeye basalım, halkı ondan nefret ettirecek haberler yapalım' diye karar aldıklarını mı düşünüyor acaba? Cem Yılmaz'ın bu çılgın komplo teorisi sadece filmlerine espri konusu olur.

Ne yani, magazin basını Yılmaz'ı bitirme operasyonu için düğmeye mi bastı?

Bodrum'da havuzda tele objektifle fotoğraf çeken, SAT komandosu muydu?

Defne Samyeli ile Cem Yılmaz'ın önünde etten duvar ören bodyguard'lar da Magazin Konseyi'nden mi emir aldı?

Korumaların amacı, 'Fotoğraf bile çektirmiyor.

Cem Yılmaz'ın poposu kalktı' dedirtmek miydi?

Aslında Cem Yılmaz haklı; büyük resmi görmek lazım. Bu operasyon, sadece magazin medyasının işi olamaz! Cem Yılmaz üzerinde oynanan oyunu görmeliyiz! Dış mihraklar da bu komplonun içinde! Yılmaz'ı bitirirsek gerisi gelir, tüm Türkiye'yi çökertiriz diye planlar yapıyorlar! İlahi Cem Yılmaz; bu kadar alıngan olmak sana hiç yakışmadı.

Yahu hep yazıyoruz; yurt dışında ünlülerin hayatları sizinkinden daha zor, attıkları her adım haber oluyor.

İnsanlar geçim derdinde, senin derdine bak! Seninki de dert mi şimdi Cem Yılmaz? Magazincilerin iki fotoğraf çekmesini de memleket meselesi yapma! Cem Yılmaz'dan nefret ettirme çalışmasıymış!

Hiç güleceğim yoktu...