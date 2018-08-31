Galatasaray, Tarık Çamdal'a '600 bin Euro verelim, sözleşmeni feshet' önerisinde bulundu. Hiç oynamadan yıllık 1.6 Milyon Euro alan Tarık, "Bir kuruş inmem, paramı verirseniz giderim" dedi ve yine Galatasaray'da kaldı. Taraftar öfkeli; 'Aldığın paralar haram zıkkım olsun', 'Buna Florya'da yemek ve su vermeyin' diyenler de var, ağır küfürler edenler de... Çamdal'ı tehdit edenler, sağlam bir dayak atılmasını önerenler bile oldu.

Çamdal, bu parayı başka bir takımda kazanamayacağını bildiği için kalıyor.

Çamdal, yabancı sınırlamasının olduğu, yerli futbolcu fiyatlarının şiştiği dönemde Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray taraftarı; Çamdal yerine, ona bu abartılı sözleşmeyi imzalatanlara kızmalı. Ayrıca Çamdal'ı tehdit edenlere soruyorum: Siz onun yerinde olsaydınız, 1 milyon Euro'dan vazgeçer miydiniz?