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MEVLÜT TEZEL
31 Ağustos 2018, Cuma MEVLÜT TEZEL

Bonzai içen taksi şoförü

Şişli'de taksi sürücüsü S.A., motosiklete ve hurdacı el arabasına çarptı.
Görgü tanıkları, S.A.'nın içip kaza yaptığını iddia etti!
Taksinin çarptığı hurda aracının sahibi, "Taksici daha gelirken baygın vaziyetteydi, yarım saat ayılmasını bekledik" dedi. S.A. ayılıp etrafına küfürler edince, çevredeki vatandaşların saldırısına uğramış. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, Uber'i protesto ederken, sarı taksilerdeki sorunları çözeceklerini söylüyordu. Bu mudur çözüm?
Bonzai kullanan şoförden, taksi plakası sahibi sorumlu olmadığı sürece, taksilerdeki sorunlar çözülmez. Bir plakadan aylık 8-9 bin lira gelir elde edenlerin, kimi çalıştırdıklarını bilmeleri ve sorumluluk almaları gerekmiyor mu?

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