27 Ağustos'ta Almanya'da Wiesbaden Bienali'nin kültürel etkinlikleri çerçevesinde Wiesbaden kentinin ortasına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın heykeli dikilmişti.

Heykel, 4 metre boyunda ve altın rengindeydi. Heykeli bir anda karşılarında bulan Türkler, buna bir anlam veremedi.

Bienal yetkilileri ise, heykelin konuluş amacı hakkında bir açıklama yapmadı. Bu arada Wiesbaden Bienali, bu yıl Bad News (Kötü Haber) mottosu ile düzenleniyordu!

Beklenen oldu ve Erdoğan heykelinin üzerine sprey boyayla hakaret içeren yazılar yazıldı.

Türkler de yazılanları sildi, karşıt görüşlü gruplar arasında sözlü atışmalar yaşandı ve heykel önceki gün kaldırıldı.

Alman DPA Haber Ajansı'na konuşan yerel yetkili, bienal kapsamında dikilen heykelden yetkililerin haberi olmadığını söyledi. Yerel gazete Wiesbadener Kurier de yetkililerin heykelden haberi olduğunu ancak bunun Erdoğan heykeli olduğunu bilmediklerini yazdı.

Yaşananlar tam bir komedi; yoksa Almanlar da mı Reisçi oldu? Şaka bir yana, o heykelin provokasyon amacıyla meydana konulduğu açık.

2017'deki anayasa referandumu sırasında Almanya ile Türkiye arasında artan gerilim ve Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in Türkiye'de tutuklanması, Mesut Özil'in Başkan Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için ırkçı tehditlere maruz kalması ve Milli Takım'dan ayrılması gibi, iki ülke arasındaki ilişkileri gerecek birçok olay yaşandı.

Başkan Erdoğan'ın gelecek ay Berlin'i ziyaret etmesi planlanıyor.

Bu gezi öncesi, Erdoğan heykelinin provokasyon amacıyla konulmuş olma ihtimali yüksek.

Neyse ki heykel kısa sürede kaldırıldı.

Başkan Erdoğan üzerine yürütülen algı operasyonunun iç yüzünü anlamak adına, bu heykelle verilen subliminal mesajları da görmek lazım. Öncelikle heykel çok çirkin ve biçimsiz.

Heykelin altın renginde olması da subliminal mesaj içeriyor. Heykelde Erdoğan'ın kolunun, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in Bağdat'ta, ABD'nin 2003 Irak işgali sırasında yıkılan heykelindeki gibi ileriyi işaret etmesi büyük skandal! Başkan Erdoğan ile ilgili, dünyada uzunca süredir diktatör imajı çizilmeye çalışılıyor. Ne yazık ki, o kepaze heykel de bu algıya hizmet ediyor. Dört koldan çalışıyorlar; Başkan Erdoğan'ın Türkiye'de heykeli yokken, Almanya'da 4 metrelik heykeli dikiliyor, sonra kaldırılıyor! Bu nasıl bir Erdoğan nefretidir, anlamak mümkün değil.