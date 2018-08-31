Almanya'da Wiesbaden kentinin ortasına konulduktan iki gün sonra kaldırılan Başkan Erdoğan heykeli, meydanda bulunduğu kısa süre zarfında bile saldırılara maruz kaldı.

Almanya'daki aşırı sağcı gruplar, heykelin üzerine hakaret ve ırkçılık içeren yazılar yazdı. Ancak orada bulunan Türk vatandaşlarımız, olay yerine giderek heykelin üzerindeki ırkıçı yazıları sildi. Bu sırada, Erdoğan ve Türkiye nefretiyle dolu PKK yandaşları da olay yerindeydi.

Karşılıklı atışmalar yaşandı ve bir Türk vatandaşı, terör örgütü yandaşlarına "Bodrum'da, Antalya'da yemeyi içmeyi biliyorsunuz; yediğiniz çanağa s.çmasını da biliyorsunuz. Nankörsünüz!" dedi.

Genelleme yapmak doğru olmaz ama Türkiye pasaportlu birçok PKK yandaşı, yazları son model Mercedes ve BMW'lerine atlayıp yüksek kur kazancı elde ettikleri Euro'larla, Türkiye'de çok ucuza krallar gibi tatil yapıyorlar mı?

Avrupa'ya döndüklerinde ise Türkiye'yi kötülüyorlar mı? Türkiye aleyhindeki bütün gösterilerde en önde yer alıp 'Katil Türkiye' diye sloganlar atıyorlar mı? Avrupa'nın Türkiye'ye yönelik algı operasyonlarına çanak tutuyorlar mı?

PKK için toplanan bağışların büyük kısmı, örgütün yandaşlarının yaşadığı Avrupa'dan geliyor mu?

Bu PKK yandaşlarının çoğunun Türkiye'nin en güzel tatil beldelerinde villaları var! Madem Türkiye'den bu kadar nefret ediyorsunuz, neden tatile Bodrum'a, Antalya'ya geliyorsunuz? Vatansever gurbetçi, çok mantıklı bir soru yöneltmiş.

Siz hiçbir Fransız, İngiliz, Amerikan, İspanyollar'ın yurt dışında kendi ülkelerini kötüleyip karalama kampanyalarına, gösterilerine katıldığını gördünüz mü?