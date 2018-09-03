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MEVLÜT TEZEL
03 Eylül 2018, Pazartesi MEVLÜT TEZEL

Ali Koç’un zor kararı

?, 61'inci sezonu oynanan 'de, ilk dört maçlar itibarıyla tarihinin en kötü başlangıcına imza attı, üç kez yenildi. Sarı-lacivertliler ayrıca, Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda Benfica'ya elendi. 'ın Trabzonspor'a yenilmesi, taraftarındaki öfkeyi biraz olsun dindirdi ama Fenerbahçe camiasında, teknik direktör Phillip Cocu'nun kellesini isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor.
Aslında son birkaç yıldır Süper Lig'in zorluk seviyesi arttı, artık herkes herkesi yenebiliyor. Örneğin Galatasaray, geçtiğimiz sezon aldığı yedi mağlubiyet ve üç beraberliğe rağmen 75 puanla şampiyon oldu. Fenerbahçe için henüz her şey bitmiş değil! Fenerbahçe; transferlerin geç yapılması, bir haftada takımının bütün iskeletinin değişmesinin faturasını ağır ödedi.
Milli maç arasından sonra Fenerbahçe, Konyaspor ile deplasmanda oynayacak, sonra da Beşiktaş derbisine çıkacak. Bu iki maç Cocu'nun kaderini çizecek. Ancak bu iki maçta da puan kaybedilmesi, Fenerbahçe için şampiyonluğa veda anlamına gelebilir. için gerçekten zor bir karar; ya şimdi teknik direktörü değiştirecek ya da Cocu ile büyük bir kumar oynayacak.

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